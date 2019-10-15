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От Украины потребуют объяснений в Минске

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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) потребуют от Киева объяснить причины срыва процесса разведения сил и средств в Донбассе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Отмечается, что республики выполнили свои обязательства по началу разведения, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) им не ответили тем же. «Во многом причина кроется в позиции националистов и добровольческих батальонов, которые не подчиняются приказам официальных властей и заявляют о намерениях "защищать Украину"», — отметил собеседник издания.

В Минске 15 октября состоится очередное заседание Контактной группы, на котором предстоит определить причины, почему Киев не выполнил свою часть договоренностей. По мнению советника главы ЛНР Родиона Мирошника, причина заключается в сложной внутриполитической ситуации в стране, с которой властям необходимо разобраться самостоятельно. «Мы подозреваем, что украинская сторона сознательно не выполняет обязательства <...> Украина должна прояснить ситуацию и выполнить обязательства, как перед нами, так и перед международными структурами — гарантами соглашений», — отметил Мирошник.

Ранее украинское командование обвинило Народную милицию самопровоглашенной ЛНР в срыве процесса разведения сил и средств в Донбассе и в «нежелании придерживаться минских договоренностей и взятых на себя обязательств».

11 октября сообщалось, что разведение сил и средств в районе поселка Золотое в Донбассе окончательно сорвано. Представители Народной милиции ЛНР в третий раз запустили сигнальную ракету белого цвета, которая говорит о готовности начать отвод сил, однако не получили ответа с украинской стороны.

Впервые войска в районе Золотого и Петровского были разведены в 2016 году. Продолжение демилитаризации этой зоны является одним из пунктов минских соглашений и необходимо для исполнения подписанной 1 октября «формулы Штайнмайера», которая определяет механизм законодательного закрепления за Донбассом особого статуса через проведение местных выборов, а также содержит положения о возможной амнистии.

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