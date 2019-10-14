Украина назвала свою версию срыва разведения сил в Донбассе

Украинское командование обвинило Народную милицию самопровоглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в срыве процесса разведения сил и средств в Донбассе. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

Украинская сторона заявляет, что 13 октября военнослужащие ЛНР из гранатометов различных систем обстреляли позиции ООС на участке разведения в районе населенного пункта Золотое. Украина также обвинила Народную милицию ЛНР в «нежелании придерживаться минских договоренностей и взятых на себя обязательств».

В штабе напомнили, что разведение сил и средств в Донбассе состоится только после семи дней соблюдения режима прекращения огня на каждом из участков разведения.

Ранее, 11 октября, сообщалось, что разведение сил и средств в районе поселка Золотое в Донбассе окончательно сорвано. Представители Народной милиции ЛНР в третий раз запустили сигнальную ракету белого цвета, которая говорит о готовности начать отвод сил, однако не получили ответа с украинской стороны.

Впервые войска в районе Золотого и Петровского были разведены в 2016 году. Продолжение демилитаризации этой зоны является одним из пунктов минских соглашений и необходимо для исполнения подписанной 1 октября «формулы Штайнмайера», которая определяет механизм законодательного закрепления за Донбассом особого статуса через проведение местных выборов, а также содержит положения о возможной амнистии.

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