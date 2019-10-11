На позициях Киева в Донбассе заметили «Бук»

В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили о размещении украинскими силовиками зенитно-ракетного комплекса «Бук» на позициях в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Противник продолжает использовать перемирие для наращивания и перегруппировки сил и средств, а также сосредоточения тяжелого вооружения в зоне карательной операции», — заявил официальный представитель ведомства Яков Осадчий.

По его словам, в районе населенного пункта Новоастраханское отмечено нахождение «Бука», а на окраине села Боровеньки военнослужащие 44-й артиллерийской бригады расположили три единицы 152-миллиметровых пушек «Гиацинт-Б».

Материалы по теме Колесо Майдана Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?

Ранее представители Народной милиции ЛНР в третий раз запустили сигнальную ракету белого цвета, которая говорит о готовности начать отвод сил, однако не получили ответа с украинской стороны. В соответствии с договоренностями на отвод вооружений в пилотных зонах отводилось три дня; пятница, 11 октября, являлась крайним сроком. В ЛНР утверждают, что новые даты разведения сил будут согласовываться на встрече трехсторонней контактной группы в Минске 15 октября.

Ранее в среду, 9 октября, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в срыве операции по разведению сил 9 и 10 октября. По их данным, украинские военнослужащие обстреляли село Петровское и населенный пункт Золотое.

Против отвода войск, который предусмотрен «формулой Штайнмайера», выступают украинские националистические организации. Заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт заявил, что около 20 тысяч человек окажут сопротивление решению президента Украины отвести войска с линии соприкосновения.

Подписание 1 октября «формулы Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, вызвало на Украине волну народных протестов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!