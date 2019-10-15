Киев отсрочил разведение сил в Донбассе

Заместитель председателя офиса президента Украины Юрий Костюк констатировал отсрочку разведения сил и средств в районе поселка Золотое Луганской области, которое должно было начаться 7 октября. Об этом политик заявил в эфире радиостанции «Громадьске».

«Что касается разведения, совершенно понятны опасения [украинских граждан]. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос отложен. Чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, которое не состоялось», — заявил Костюк. При этом он отметил, что после отвода украинских войск от линии соприкосновения безопасность в зоне конфликта будет обеспечиваться правоохранительными органами.

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Ранее стало известно, что на ближайшей встрече трехсторонней контактной группы в Минске самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) потребуют от Киева объяснить причины срыва процесса разведения сил и средств в Донбассе. В то же время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти рассчитывают на разведение войск в регионе до конца октября.

11 октября сообщалось, что разведение сил и средств в районе поселка Золотое в Донбассе окончательно сорвано. Представители Народной милиции ЛНР в третий раз запустили сигнальную ракету белого цвета, которая говорит о готовности начать отвод сил, однако не получили ответа с украинской стороны.

Впервые войска в районе Золотого и Петровского были разведены в 2016 году. Продолжение демилитаризации этой зоны является одним из пунктов минских соглашений и необходимо для исполнения подписанной 1 октября «формулы Штайнмайера», которая определяет механизм законодательного закрепления за Донбассом особого статуса через проведение местных выборов, а также содержит положения о возможной амнистии.

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