Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»

Подготовка к саммиту в «нормандском формате» не может вестись из-за того, что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 22 октября.

В связи с этим сроков проведения саммита пока нет и быть не может, добавил он.

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11 октября Дмитрий Песков проинформировал, что подготовка к мероприятию идет на уровне помощников президентов. При этом он отметил, что должны быть учтены множество аспектов, а это требует времени. Представитель Кремля неоднократно заявлял, что российское руководство заинтересовано во встрече в «нормандском формате».

Ранее Киев обвинил РФ в поиске предлогов для откладывания саммита.

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