Украина объявила о начале разведения сил в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в Донбассе началось разведение сил. Его слова во вторник, 29 октября, приводит «Интерфакс-Украина».

«В Золотом разведение происходит прямо сейчас... Это разведение войск, которые непосредственно привлечены на линии контакта», — подчеркнул он.

По словам министра, в дальнейшем разведение войск состоится на всех согласованных ранее участках, в том числе в районе населенного пункта Петровское.

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Как пояснил Пристайко, начало процесса пришлось отложить, так как его должны были подтвердить наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. «Мы дали им время на подготовку», — уточнил глава украинского МИД.

26 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в поселок Золотое в Донбассе, чтобы поговорить с украинскими добровольцами на тему разведения сил и средств. Однако конструктивного диалога не состоялось и встреча закончилась скандалом. Позже стало известно, что украинский лидер также совершил тайную поездку на передовую в Донбассе.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, но в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

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