Стало известно о тайном ночном визите Зеленского на передовую в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский совершил тайную поездку на передовую в Донбассе. Об этом в эфире «Эспрессо ТВ» сообщил бывший представитель Киева в трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный, пишет «Обозреватель».

Визит был совершен ночью, и этот маневр, по словам Бессмертного, был чрезвычайно опасным. «Идет очередная серия кино на фронте. Вам любой военный скажет: какой дурак придумал эту поездку на передок?» — сказал он.

Политик отметил, что люди, которые везли главу государства на передовую, — не дружат с головой, и подчеркнул, что те, кто планирует такие операции, должны помнить, что президент является Верховным Главнокомандующим. «Это очень опасная вещь», — резюмировал Бессмертный.

Когда была совершена поездка, не уточняется.

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Последний раз Зеленский посещал Донбасс в субботу, 26 октября. Тогда президент Украины прибыл в поселок Золотое, чтобы поговорить с украинскими добровольцами на тему разведения сил и средств, которое было согласовано в Минске и должно было состояться 7 октября, но было окончательно сорвано спустя несколько дней. Конструктивный диалог не состоялся, поскольку один из военнослужащих сменил тему и начал расспрашивать главу государства, планирует ли он встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмайера».

1 октября Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. 6 октября тысячи украинцев вышли на улицы протестовать против реализации соглашения. Демонстранты сочли, что согласие на условия «формулы» означает капитуляцию Украины.

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