Зеленский объяснил спор с военными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поездку в поселок Золотое в Донбассе, где должно было состояться разведение войск, которое ранее согласовали представители контактной группы на переговорах в Минске. Запись размещена на странице главы государства в Facebook.

Зеленский пояснил, что местные жители рассказали ему о группе вооруженных людей, поселившихся в частном доме на окраине населенного пункта. В Золотом не знали, кто это такие, и были обеспокоены их присутствием.

«Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры получились эмоциональными. Готов и дальше говорить и искать взаимопонимание, но одними разговорами войны не закончить», — написал украинский лидер.

Президент подчеркнул, что ему было важно услышать украинцев, которые хотят мира и готовы к разведению войск. Он пообещал, что капитуляции не будет, однако работа по урегулированию конфликта продолжится.

Ранее в штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что люди в военной форме, с которыми Зеленский общался в Золотом, не являются представителями вооруженных сил страны и находятся в зоне проведения операции нелегально.

Зеленский прибыл в Золотое в субботу, 26 октября, чтобы обсудить с украинскими военнослужащими отвод войск. Один из военных спросил главу государства, планирует ли он встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмайера», однако отсутствие разговора на тему отвода войск, по всей видимости, разозлило украинского президента. Он заявил, что служащие посчитали его «лопухом» и попытались увести от темы беседы.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз ДНР и ЛНР подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

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