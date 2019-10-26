Бывший СССР
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Добровольцы отказались покинуть Донбасс после «хамского» разговора с Зеленским
Любовь Успенская пришла на шоу без нижнего белья
Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы
Встречавшихся с Зеленским украинских военных объявили самозванцами
Хет-трик американского форварда помог «Челси» победить в матче АПЛ
Пассажирка метро увлеклась телефоном и упала под прибывающий поезд
В Москве появится мотопатруль 
Самбурская подтвердила сведения о попытках Малахова свести девушек с олигархами
Журналист совершил каминг-аут перед главой полиции Чечни в «пыточной для геев»
Новости партнеров

Зеленский объяснил спор с военными в Донбассе

Перейти в «Мою Ленту»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поездку в поселок Золотое в Донбассе, где должно было состояться разведение войск, которое ранее согласовали представители контактной группы на переговорах в Минске. Запись размещена на странице главы государства в Facebook.

Зеленский пояснил, что местные жители рассказали ему о группе вооруженных людей, поселившихся в частном доме на окраине населенного пункта. В Золотом не знали, кто это такие, и были обеспокоены их присутствием.

«Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры получились эмоциональными. Готов и дальше говорить и искать взаимопонимание, но одними разговорами войны не закончить», — написал украинский лидер.

Президент подчеркнул, что ему было важно услышать украинцев, которые хотят мира и готовы к разведению войск. Он пообещал, что капитуляции не будет, однако работа по урегулированию конфликта продолжится.

Ранее в штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что люди в военной форме, с которыми Зеленский общался в Золотом, не являются представителями вооруженных сил страны и находятся в зоне проведения операции нелегально.

Зеленский прибыл в Золотое в субботу, 26 октября, чтобы обсудить с украинскими военнослужащими отвод войск. Один из военных спросил главу государства, планирует ли он встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмайера», однако отсутствие разговора на тему отвода войск, по всей видимости, разозлило украинского президента. Он заявил, что служащие посчитали его «лопухом» и попытались увести от темы беседы.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз ДНР и ЛНР подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Встречавшихся с Зеленским украинских военных объявили самозванцами
Зеленский приехал уговаривать военных развести войска и устроил скандал
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:03Сегодня

«На передовой ходили с украинцами бухать»

Ополченец ЛНР — о братании на фронте, лучших батальонах Киева и уголовниках в армии
18:04Сегодня

Удивившая словами о Крыме «Мисс Украина» высказалась о вреде патриотизма

17:59Сегодня

Могильные плиты с портретами усопших нашли в полу торгового центра

14:50Сегодня

Зеленский приехал уговаривать военных развести войска и устроил скандал

Бывший СССР00:0324 октября

Восточное притворство

Почему Белоруссия не спешит укреплять союз с Россией, но готова дружить с США и Польшей?
12:19Сегодня

Выгнанный из студии «России 1» украинский политолог отреагировал на инцидент

09:52Сегодня

«Мисс Украина» ответила на вопрос о Крыме и удивила журналистов

09:27Сегодня

В Белоруссии расстреляют убийцу восьмимесячной девочки

Бывший СССР00:0122 октября

Память подвела

В Латвии придумали новую версию освобождения от нацистов — без Красной армии
01:58Сегодня

На Украине решили перезапустить отношения с НАТО

20:4125 октября

На Украине сочли противостояние с Россией возможностью для вступления в НАТО

19:5425 октября

Посольство России в Эстонии озаботилось сносом памятника советским солдатам

Россия
Путин рассказал Макрону о судьбоносных решениях по ситуации на границе Сирии
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
В российском городе построили теплицу для молитв
Племянник Кадырова пытал женщину электрошокером
Как бывший мэр Грозного выбивал из людей признания и снимал это на видео
Россиянам напомнили о сроках подачи заявок на конкурс «Лидеры России»
«Страна внутри страны»
Наследие рейха, Союза и 90-х: что ищут люди в самой западной точке России?
Россиянам запретили ловить рыбу в озере из-за загадочной болезни
Все материалы
Мир
Раскрыто возможное местонахождение сбежавших из лагеря для террористов россиян
«Рыбалка в разгар апокалипсиса»
Крупнейшее озеро Южной Америки залито нефтью. Оно отравляет и рыбу, и людей
Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии
Дух несвободы
 
Москва призвала США воздержаться от подрыва суверенитета Сирии
Турция прекратила военную операцию в Сирии
Как и о чем Путин договорился с Эрдоганом?
В Сирии заявили о возвращении американских военных из Ирака
Все материалы
Бывший СССР
Удивившая словами о Крыме «Мисс Украина» высказалась о вреде патриотизма
«На передовой ходили с украинцами бухать»
Ополченец ЛНР — о братании на фронте, лучших батальонах Киева и уголовниках в армии
Могильные плиты с портретами усопших нашли в полу торгового центра
Восточное притворство
Почему Белоруссия не спешит укреплять союз с Россией, но готова дружить с США и Польшей?
Зеленский приехал уговаривать военных развести войска и устроил скандал
Память подвела
В Латвии придумали новую версию освобождения от нацистов — без Красной армии
Выгнанный из студии «России 1» украинский политолог отреагировал на инцидент
Все материалы
Экономика
Дефицит бюджета США приблизился к триллиону долларов
Унылая пора
90 лет назад случился крупнейший кризис в истории человечества. Его избежал только СССР
Трамп частично восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Не находят места
России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?
Орешкин назвал минимально возможную ключевую ставку ЦБ
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Россиян попросили не переживать по поводу дефицита гречки
Все материалы
Силовые структуры
Российские С-300 впервые направили в Таджикистан
Российский солдат расстрелял сослуживцев
Он убил восемь человек при смене караула. Задержанному стрелку грозит пожизненный срок
Опубликован официальный отчет о нападении солдата на сослуживцев в Забайкалье
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Участники операции рассказали об освобождении заложников «Норд-Оста»
Мертвые зоны
Про эти лагеря и тюрьмы знала вся Россия. Сегодня это заброшенные здания и руины в тайге
Стало известно об отношении командира к солдатам в военной части в Забайкалье
Все материалы
Наука и техника
Россия на «титановых истребителях» испытает новое глубоководное оружие
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
США из-за России «подвинули» Японию на МКС
Гибель морских богов
Как произошла одна из страшнейших трагедий российского флота
В России назвали главную уязвимость Калининграда
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
На испытаниях ядерной триады произошел сбой
Надвигающийся на Землю гигантский астероид показали на видео
Все материалы
Спорт
Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы
Александра Албу«Cильная женщина должна уметь все»
Боец Александра Албу о зарплате в UFC, мужском внимании и горячих фото в Instagram
Хет-трик американского форварда помог «Челси» победить в матче АПЛ
«Шпоры» для Клоппа
Битва «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», попытки грандов победить — главные интриги тура АПЛ
Футболисты начали радоваться незабитому голу и пропустили
Конор Макгрегор«Я прилетел в Россию, а Хабиб улетел. Типичный дагестанец»
Шоу Макгрегора в Москве: ирландец пообещал достать Нурмагомедова и снова стать чемпионом
Боец MMA отбил ноги сопернику и победил
Все материалы
Культура
Умерла «самая милая» солистка «Бурановских бабушек»
«Мы отличаемся от Германии 1930-х только интернетом»
Классик британской литературы о русских корнях, антисемитизме и тотальной ненависти
Пригожин заступился за Егора Крида и напомнил о «сатанинских» песнях рэпера Face
«Нас с друзьями трек просто уничтожил»
Он произвел революцию в диско, озвучил порно и умер от СПИДа. Мир открывает его заново
Умер автор песен ансамбля «Песняры»
«На постере не просто женщина, а афроамериканская женщина»
Создатели сериала «Хранители» об альтернативной Америке, новом мире и феминизме
Назван самый кассовый «взрослый» фильм
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналист совершил каминг-аут перед главой полиции Чечни в «пыточной для геев»
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Российская актриса заявила о попытках Малахова сводить девушек с олигархами
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
Гарик Харламов спел об итальянской вилле Владимира Соловьева
Все материалы
Ценности
Наталью Водянову отчитали за селфи на месте дуэли Михаила Лермонтова
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Появились фото похудевшей после расставания с мужем певицы Адель
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
Девушка похвасталась татуировкой на ноге и была обругана за «отвратительные» ногти
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Меган Маркл скопировала наряд испанской королевы
Все материалы
Путешествия
Раскрыто возможное наказание для занявшихся сексом в кресле самолета россиян
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Россиянку нашли мертвой на вьетнамском пляже
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Самолет вылетел из российской деревни и исчез
«Женоподобные мальчики ходят по пляжу и предлагают массаж»
Как россиянину развлечься на райском острове: бюджетный вариант
Россияне занялись сексом в кресле самолета и попали на видео
Все материалы
Из жизни
Пассажирка метро увлеклась телефоном и упала под прибывающий поезд
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
В Португалии родился «безликий» ребенок
Стив и Камре Курто «Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»
Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
Выбрана новая «Мисс Земля»
«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»
История россиянина, перебравшегося в Сербию
Мумия женщины пролежала в ванной 15 лет
Все материалы
Все о новом Volkswagen Golf
Модель восьмого поколения берет курс на «цифру»
Как делают масштабные модельки настоящих машин
Чертежи серийных машин, 3D-сканеры и... ручная сборка
Suzuki Jimny
Одиссея капитана Джимни: в калмыцкие степи на маленьком, но хардкорном внедорожнике
Месяц на Skoda Superb: часть 2
Чугунный мост: итоги длительного теста Skoda Superb SportLine
В России подсчитали траты водителей на личные автомобили
УАЗ показал полицейский Patriot с видеонаблюдением
Toyota привезла в Россию новый 9-местный минивэн
Все материалы
Дом
Россияне назвали фашистской табличку «Чистые Пруды»
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Россиянину в темноте продали кишащую тараканами квартиру
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Назван способ сэкономить миллионы на ипотеке
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Месяц жизни в «Москва-Сити» оценили в четыре миллиона рублей
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Раскрыты изменения в ЕГЭ
Россияне остались довольны процедурой диспансеризации
Все материалы