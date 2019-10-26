Зеленский приехал уговаривать военных развести войска и устроил скандал

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 октября, прибыл в поселок Золотое в Донбассе, где должно было состояться разведение войск, которое ранее согласовали представители контактной группы на переговорах в Минске, и поскандалил с военнослужащими. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Последний блокпост #Нет капитуляции».

Глава государства прибыл в Донбасс, чтобы поговорить с украинскими добровольцами на тему отвода войск. Военнослужащие, судя по кадрам, гостеприимно встретили Зеленского и предложили фронтовой чай. Однако «серьезный разговор» так и не сложился. Один из добровольцев спросил украинского лидера, планирует ли он встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмаера».

«Ты о чем сейчас? Какая капитуляция? Я пришел, тебе сказал, оружие убери, а ты переводишь стрелки, — говорит Зеленский. — Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Ты меня не понял. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим, пацаны».

По всей видимости, отсутствие разговора на тему отвода войск и разозлило Зеленского. «Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему», — сказал президент Украины.

После этого украинский лидер попрощался с военными и покинул прифронтовую зону.

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. 6 октября тысячи украинцев вышли на улицы протестовать против реализации соглашения. Демонстранты сочли, что согласие на условия «формулы» означает капитуляцию Украины.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз ДНР и ЛНР подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

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Лидер добровольческого батальона «Азов» в составе Национальной гвардии Украины Андрей Билецкий заявил, что его бойцы заняли оборонительные позиции в поселке Золотое и не собираются их покидать. По его словам, бойцы батальона останутся на линии соприкосновения, «чтобы не допустить разведения войск и защитить местных жителей».

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