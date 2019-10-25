В ЦИК Украины оценили возможность проведения выборов в Донбассе

ЦИК Украины не считает возможным проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом в интервью изданию Фокус заявил глава ведомства Олег Диденко.

Он отмечает, что перед проведением выборов в регионе необходимо установить режим безопасности, а Киев должен взять под контроль российско-украинскую границу. Он также указал на существующие в украинском законодательстве преграды для проведения выборов, напомнив, что в действующем законе о правовом статусе Донбасса говорится, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях не проводятся.

«Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон», — сказал он.

Материалы по теме Колесо Майдана Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. 6 октября тысячи украинцев вышли на улицы протестовать против реализации соглашения. Демонстранты сочли, что согласие на условия «формулы» означает капитуляцию Украины.

Сам Зеленский пояснял, что формула не предполагает признания Киевом потери суверенитета над Крымом или Донбассом, а также не провозглашает, что «выборы в Донбассе пройдут завтра и под дулом пулеметов».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!