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Сенцову оказалось стыдно за Зеленского после его разговора с добровольцами

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Олег Сенцов

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что ему стыдно за президента страны Владимира Зеленского после спора лидера государства с добровольцами в Донбассе. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Как пояснил Сенцов, он испытал «стыд за президента и гордость за добровольца». Режиссер отметил, что у него нет «морального права» писать про военных, так как он не был на войне, но он поблагодарил их за то, что у него и остальных граждан «все еще есть своя страна».

Ранее в воскресенье Зеленского раскритиковала украинская журналистка Янина Соколова. Она заявила, что президент вел себя «по-хамски» и не проявил уважения к представителю добровольцев. Журналистка также отметила, что ей стыдно за президента Украины и его слова в разговоре.

Зеленский прибыл в Золотое в субботу, 26 октября, чтобы обсудить с украинскими военнослужащими отвод войск. Один из военных спросил главу государства, планирует ли он встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмайера. Зеленский заявил, что служащие посчитали его «лопухом» и попытались увести от темы беседы. Позднее украинский лидер отметил, что «некоторые разговоры получились эмоциональными», но он готов и дальше «говорить и искать взаимопонимание».

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз непризнанные ДНР и ЛНР подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

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