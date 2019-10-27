Журналистку возмутил «хамский» разговор Зеленского с добровольцами в Донбассе

Украинская журналистка Янина Соколова записала видеобращение к президенту страны Владимиру Зеленскому. Запись доступна на канале Соколовой в YouTube.

Журналистка прокомментировала визит главы государства в поселок Золотое в Донбассе, где он встречался с добровольцами. Ей очень не понравилось, как Зеленский общался со своими собеседниками. По словам Соколовой, он вел себя «по-хамски» и не проявил уважения к представителю добровольцев.

Журналистка также отметила, что ей стыдно за президента Украины и его слова в разговоре.

Накануне участники акции «Последний блокпост #Нет капитуляции» опубликовали в своем Telegram-канале видеообращение после визита Зеленского в Донбасс. Добровольцы заявили, что после беседы президент якобы отдал «личный приказ выкинуть их из Золотого».

Зеленский прибыл в Золотое в субботу, 26 октября, чтобы обсудить с украинскими военнослужащими отвод войск. Один из военных спросил главу государства, планирует ли он встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмайера», однако отсутствие разговора на тему отвода войск, по всей видимости, разозлило украинского президента. Он заявил, что служащие посчитали его «лопухом» и попытались увести от темы беседы.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз непризнанные ДНР и ЛНР подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

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