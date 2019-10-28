Украинские силовики отказались выгонять националистов из Донбасса

Представителей ультраправой партии «Национальный корпус» не собираются выгонять из поселка Золотое, который находится в зоне разведения войск в Донбассе. Об этом в интервью изданию «Левый берег» заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян.

По его словам, от украинских властей не поступало команды о выселении вооруженных лиц из жилых домов у линии соприкосновения. «Я считаю, что сейчас спекулировать на каких-либо моментах, даже в простых словах "кто-то кого-то будет штурмовать". Если их будут штурмовать, уж поверьте, я один из первых напишу рапорт на увольнение. Я в жизни этого не сделаю, это чушь», — заявил Троян.

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Он также рассказал, что полиция и военная служба провели обычную проверку дома в Золотом, где расположились представители «Нацкорпуса». Троян пояснил, что это необходимая мера в зоне конфликта, которая может повторяться каждый день, что не означает намерения киевских властей выгнать активистов.

28 октября стало известно, что ветераны националистического батальона «Азов» и ультраправые представители «Нацкорпуса» не сдали полиции все оружие, о чем заявляли в силовом ведомстве. Ранее лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому перекинуть в Золотое, где должен был состояться отвод войск, десятки тысяч бойцов.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

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