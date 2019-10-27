Зеленскому пригрозили перекинуть в Донбасс десятки тысяч добровольцев

Лидер батальона «Азов» (украинская ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому перекинуть в поселок Золотое, где должен был состояться отвод войск, десятки тысяч бойцов. Об этом он сообщил в своем видеообращении, запись которого опубликована в YouTube.

«Если вы решите исполнять свои угрозы — выкинуть отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча, а если и с тысячей не выйдет, там будет десять тысяч», — заявил он.

По словам Билецкого, Зеленский, пытаясь развести войска в Донбассе, «сдает огромную территорию». Глава «Азова» также подчеркнул, что бойцы батальона останутся в Золотом, поскольку «имеют право на собственное мнение», которое они заработали «собственной кровью».

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В субботу, 26 октября, Зеленский неожиданно прибыл в поселок Золотое, где хотел поговорить с военнослужащими на тему отвода сил и средств, которое ранее согласовали представители контактной группы на переговорах в Минске. Главу государства встретили гостеприимно, но разговор так и не состоялся, потому что один из добровольцев перевел тему. В частности, он спросил украинского лидера, планирует ли тот встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмайера». «Ты о чем сейчас? Какая капитуляция? Я пришел, тебе сказал, оружие убери, а ты переводишь стрелки», — говорил Зеленский. Отсутствие конструктивного диалога, по всей видимости, разозлило президента.

В начале октября представители Украины, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на заседании трехсторонней контактной группы в Минске подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. Спустя пять дней на улицы вышли тысячи украинцев, которые выразили протест против реализации соглашения, поскольку сочли, что согласие на условия «формулы» означает капитуляцию Украины.

Отвод войск должен был состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В этот же день Билецкий заявил, что его бойцы заняли оборонительные позиции в поселке Золотое и не собираются их покидать, «чтобы не допустить разведения войск и защитить местных жителей».

В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз ДНР и ЛНР подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было сорвано.

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