Поклонская рассказала про истинных противников Украины

Украина начинает осознавать, что в Донбассе ей противостоит не Россия, а ультраправые группировки, в частности, батальон «Азов». Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.

Поклонская назвала членов украинского батальона «мародерами» и заявила, что они устроили «классическую махновщину». По ее мнению, «Азов» не признает в президенте Украины Владимире Зеленском своего лидера и требует, чтобы он «давал им обещания и оправдывался».

«Хорошо, что Владимир Зеленский теперь убедился в неуправляемости своих военных группировок и увидел противника в лицо. Кажется, это не совсем Россия», — написала депутат. Кроме того, она назвала националистические батальоны «настоящими врагами Украины и ее светлого будущего», передает РИА Новости.

Ранее лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий пригрозил Владимиру Зеленскому перекинуть в поселок Золотое, где должен был состояться отвод войск, десятки тысяч бойцов. По словам Билецкого, украинский лидер, пытаясь развести войска в Донбассе, «сдает огромную территорию».

На многих лидеров и участников батальона «Азов» в России заведены уголовные дела.

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