Зеленский призвал решить конфликт в Донбассе дипломатическим путем

Разведение сил и средств в поселках Золотое и Петровское необходимо для разрешения конфликта в Донбассе дипломатическим путем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с представителями партии «Национальный корпус», передает «Левый берег».

«Вопрос не в скорости, потому что Северная и Южная Корея до сих пор разные страны разного уровня. Но [там] не убивают людей. Любая война заканчивается дипломатией. Так везде было и будет в мире. И у нас так будет», — выразил уверенность Зеленский.

Он отметил, что дипломатический путь предполагает общение с президентом России Владимиром Путиным. «А разведение — условие "Минска", при котором у меня есть возможность вообще с ними говорить», — отметил украинский президент.

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Замечание одного из военнослужащих о том, что разговаривать с Россией необходимо исключительно с позиции силы, когда украинская экономика станет мощнее, Зеленский отверг. «Экономика любой страны — две вещи: рабочие места и инвестиции. Страна, в которой война, — инвестиции ноль... Знаешь, иногда лучше заморозить какое-то движение, чтобы вырасти, как Южная Корея... Пока стреляют — экономики не будет», — сказал глава государства.

В субботу, 26 октября, Зеленский прибыл в Золотое, чтобы обсудить с украинскими военнослужащими процесс отвода войск, который ранее согласовали представители контактной группы на переговорах в Минске. Главу государства встретили гостеприимно, но разговор так и не состоялся. Военнослужащие просили президента обратить внимание на акции «Нет капитуляции», участники которых выступают против отвода украинских военных от зоны конфликта.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз непризнанные ДНР и ЛНР подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

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