Угрожавшие Зеленскому националисты опровергли свое разоружение

Ветераны националистического батальона «Азов» и ультраправые активисты «Национального корпуса», находящиеся в зоне разведения войск в Донбассе, не сдали полиции все оружие. Об этом заявил их представитель Денис Янтарь в эфире телеканала «НАШ», передают в понедельник, 28 октября, «Новости Донбасса».

«Определенные компромиссы были, но они чересчур преувеличены. Наше оружие у наших людей остается», — сказал он. Янтарь подчеркнул, что «Азов» и «Нацкорпус» по-прежнему готовы занять боевые позиции в Золотом, если власти решат развести войска, в ближайшее время туда приедут новые активисты.

Издание отмечает, что именно Янтарь вступил в перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита главы государства на позиции националистов.

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Президент Украины неожиданно приехал в Золотое в субботу, 26 октября. Он собирался обсудить с военными разведение войск, однако встреча сорвалась из-за националиста, который решил узнать у Зеленского, собирается ли тот встречаться с протестующими против «формулы Штайнмайера», которую они называют капитуляцией. В результате завязался эмоциональный спор.

«Я пришел, тебе сказал, оружие убери, а ты переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Ты меня не понял. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим, пацаны», — заявил Зеленский. Позже МВД Украины сообщило, что незаконное оружие националистов из Золотого было вывезено. В свою очередь, лидер «Азова» Андрей Билецкий пригрозил президенту перекинуть в поселок еще тысячи бойцов.

Разведение войск в Донбассе должно было состояться 7 октября, однако Киев отменил процесс, сославшись на обстрелы. В этот же день Билецкий заявил, что ветераны «Азова» заняли оборонительные позиции в Золотом и ждут поддержки от своих сторонников. В течение последующей недели было предпринято несколько попыток отвести войска, при этом ДНР и ЛНР подавали сигналы о готовности, однако Киев каждый раз откладывал начало процесса.

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