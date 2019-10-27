Оружие угрожавших Зеленскому националистов вывезли из Донбасса

Киевские власти вывезли незаконное оружие националистов из поселка Золотое в Донбассе, где бойцы батальона «Азов» (украинская ультраправая группировка) заняли оборонительные позиции, чтобы не допустить развода войск. Об этом сказано в Telegram-канале офиса главы государства.

По данным МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, которое находилось в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сделает «все, чтобы не предать и не оставить наших людей в Донбассе».

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Ранее лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий пригрозил украинскому лидеру перекинуть в поселок Золотое, где должен был состояться отвод войск, десятки тысяч бойцов. По словам Билецкого, Зеленский, пытаясь развести войска в Донбассе, «сдает огромную территорию».

В субботу, 26 октября, президент Украины неожиданно прибыл в поселок Золотое, где хотел поговорить с военнослужащими на тему отвода сил и средств, которое ранее согласовали представители контактной группы на переговорах в Минске. Главу государства встретили гостеприимно, но разговор так и не состоялся.

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