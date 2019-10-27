Зеленского сочли бессмертным после разговора с добровольцами

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» София Федина раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского после его спора с добровольцами в Донбассе. Комментарий она опубликовала в своем Facebook-аккаунте.

«Так разговаривать с нашими защитниками даже не все сепаратисты себе позволяли. Кто-то думает, что он бессмертный», — говорится в подписи к видео с разговором Зеленского.

Ранее об инциденте с участием украинского лидера высказался режиссер Олег Сенцов. Он заявил, что испытал «стыд за президента и гордость за добровольца». Режиссер отметил, что у него нет «морального права» писать про военных, так как он не был на войне, но он поблагодарил их за то, что у него и остальных граждан «все еще есть своя страна».

В субботу, 26 октября, Зеленский прибыл в Золотое, чтобы обсудить с украинскими военнослужащими отвод войск. Один из военных спросил у главы государства, планирует ли он встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмайера. Зеленский ответил, что служащие посчитали его «лопухом» и попытались увести от темы беседы.

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