Зеленский назвал условие встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в «нормандском формате» произойдет после разведения сил и средств на линии разграничения в Донбассе, что пока не удается сделать из-за нарушений режима тишины. Об этом он рассказал в интервью изданию «Сегодня».

По его словам, очень многие СМИ распространяют информацию о том, что Москва выдвигает новые условия для встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины. «Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой формулы Штайнмайера и когда у нас будет разведение [сил и средств] на трех участках [в Донбассе]», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что в Станице Луганской разведение сил уже состоялось и что сейчас идет подготовка к разведению в Петровском и Золотом. «Там разведение не происходит из-за нарушения тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет и следующим шагом будет встреча в "нормандском формате". Другая информация мне просто неизвестна», — уточнил украинский лидер.

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Ранее 23 октября на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Зеленский заявил, что Украина выполнила все условия для проведения нового саммита в «нормандском формате». Он отметил, что этот формат является ключевым для прекращения боевых действий на Украине, поэтому встречу необходимо провести в ближайшем будущем

Разведение сил в Донбассе в районе населенных пунктов Петровское и Золотое должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, однако 11 октября разведение было окончательно сорвано.

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