Кремль отреагировал на слова Зеленского об условиях по «нормандскому формату»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о выполнении обязательств для возобновления работы в «нормандском формате». Об этом сообщает РИА Новости в среду, 23 октября.

«Мы не видим изменений, ведущих к подготовке саммита», — сказал Песков.

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Ранее в среду Зеленский заявил в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, что Киев выполнил все условия для проведения нового саммита.

Накануне представитель Кремля заявил, что подготовка к этому мероприятию не осуществляется должным образом из-за того, что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон. Конкретную сторону он не уточнил.

21 октября президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном напомнил, что от Киева в рамках «нормандских» договоренностей требуется разведение сил и средств в населенных пунктах Золотое и Петровское, а также имплементация «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины.

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