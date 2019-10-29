На Украине заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет «Интерфакс».

Руководитель внешнеполитического ведомства напомнил, что Зеленский провел уже три телефонных разговора с президентом России. «Я уверен, что он (Зеленский — прим. «Ленты.ру») четко осознает, что можно и как можно достичь», — сказал Пристайко.

Министр отметил, что был свидетелем этих телефонных разговоров, но отказался отвечать на вопрос, была ли жесткой позиция Зеленского во время этих переговоров, добавив, что не все публикуют или рассказывают о беседе глав государств.

10 октября Зеленский заявил, что встреча с российским коллегой рассматривается на международном уровне только в «нормандском формате», отметив, что двухсторонний формат пока невозможен. Источники в окружении президента Украины отмечали, что на встрече он ожидает услышать от Путина, что именно тот ждет от Киева.

Материалы по теме Колесо Майдана Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?

Последний телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся 7 сентября. В ходе него главы государств позитивно оценили состоявшееся одновременное освобождение заключенных, а также обсудили проблему урегулирования внутриукраинского конфликта. Лидеры государств подчеркнули «важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru