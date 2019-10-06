Путина не заинтересовало положение Зеленского

Президент России Владимир Путин заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский. Соответствующее видео доступно на Youtubе-канале «Россия 24».

Отвечая на вопрос журналиста телеканала NBC News, глава государства отказался комментировать ситуацию с Зеленским. «Я не знаю, мне это неинтересно, что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его», — подчеркнул российский лидер.

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В начале октября Путин заявил, что Зеленский искренне стремится урегулировать конфликт на востоке своей страны. Российский президент подчеркнул, что запрос общества на разрешение ситуации в Донбассе очевиден, и украинский лидер выиграл выборы в первую очередь именно на его основе.

25 сентября американский Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму июльской беседы президента США Дональда Трампа с Зеленским. Содержание телефонных переговоров было раскрыто по инициативе Трампа. Это стало ответом на обвинения законодателей, которые считают, что глава США оказал давление на коллегу в интересах своей политической кампании, спросив о содействии в расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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