Украинцы потребовали публикации переговоров Зеленского с Путиным

Жители Украины потребовали от президента страны Владимира Зеленского опубликовать стенограммы всех его телефонных разговоров с лидером России Владимиром Путиным. Две соответствующие петиции появились на сайте украинского президента.

«Народ Украины требует от Вас сообщить ту цену, что он заплатил или заплатит за освобождение украинских граждан. Сделайте шаг к настоящей демократии!», — объяснил свой запрос автор первой из них. Под ней стоят подписи 46 человек.

Материалы по теме «Если вы сможете заняться этим вопросом...» Полная расшифровка разговора Зеленского и Трампа, ставшая поводом к импичменту

Во второй, составленной на украинском языке, отмечено, что Зеленский, как должностное лицо, не может сослаться на частный характер этих бесед. Под этой петицией подписались 133 пользователя.

Ранее в сентябре администрация Белого дома опубликовала стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с Зеленским, состоявшегося в июле по телефону. Основанием к тому стали подозрения в том, что американский лидер пообещал украинскому президенту четверть миллиарда долларов за компромат на Ддозефа Байдена — конкурента Трампа на выборах 2020 года. Информация об этом послужила основанием для запуска американским парламентом процедуры импичмента 25 сентября.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!