На американском телевидении Зеленского окрестили новой Моникой Левински

Видео: Jimmy Kimmel Live / YouTube

Американский телеведущий Джимми Киммел (Jimmy Kimmel) обратил внимание на телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа во время своего шоу Jimmy Kimmel Live!. В ходе монолога на эту тему он назвал Зеленского новой Моникой Левински. Видео опубликовано на YouTube-канале телепередачи.

Киммел заметил, что «любой разумный человек» понимает, что Трамп обратился к Зеленскому за компроматом на своих оппонентов. Однако при этом президент США продолжает настаивать, что разговор был «идеальным». «Обменялись любезными словами, подружились, совершили преступление», — заметил ведущий. «Кто бы мог подумать, что Владимир Зеленский станет его Моникой Левински. Но так и есть», — сказал он.

Позднее Киммел вспомнил пресс-конференцию Трампа, где тот упомянул, что во время беседы с Зеленским не было никакого давления ни с чьей стороны, и обратил внимание на реплику президента Украины. Тот заявил, что никто не давил на него. «Вы слышали это прямо из уст заложника — никто не давил на него», — со смехом сказал Киммел.

Телефонный разговор Трампа с Зеленским состоялся в июле 2019 года. 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму переговоров, ставших поводом для объявления американскими парламентариями начала процедуры импичмента президента США.

Левински стала известна после скандала с участием президента США Билла Клинтона. Она состояла в интимной связи с главой государства. Тот отрицал их отношения, однако затем сознался в содеянном. Его обвинили в лжесвидетельстве и запустили в отношении него процедуру импичмента. Позднее по итогам голосования в сенате Клинтон был признан невиновным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!