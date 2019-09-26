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Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским

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Дональд Трамп

В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским. Она выложена на сайте разведывательного сообщества США.

В документе подчеркивается, что автор глубоко обеспокоен некоторыми обстоятельствами, не терпящими отлагательств. По его мнению, президент США использует свои полномочия в целях шантажа другого государства для вмешательства в выборы 2020 года.

В частности, администрация якобы попыталась скрыть дословное содержание беседы. Согласно жалобе, заявитель утверждает, что администрация смогла оставить в секрете часть записей, сделанных во время разговора после их внесения в компьютер. Информатор утверждает, что стенограмма звонка между Трампом и Зеленским была сразу перенесена в компьютерную систему, управляемую разведкой, в уже частично отредактированном варианте.

Также подчеркивается, что главными в оказании давления на Украину являются адвокат Трампа Руди Джулиани и, скорее всего, генеральный прокурор Уияльм Барр. Разведчик сообщил, что в августе Джулиани встречался в Мадриде с помощником Зеленского Андреем Ермаком, что стало продолжением обсуждения дел.

При этом информатор выразил недоумение, говоря о фрагменте разговора, когда Трамп попросил у Зеленского доступ к серверу CrowdStrike (американская технологическая компания, которая занималась расследованием хакерской атаки на сервер Демократической партии). «Я не знаю, почему президент ассоциирует эти серверы с Украиной», — написано в документе.

Ранее 26 сентября сообщалось, что президент США предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским — в дополнение к тому, что уже был опубликован.

25 сентября Белый дом разместил на своем сайте стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов, которой до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.

О том, что разведка США обеспокоилась из-за этого разговора, сообщалось 20 сентября.

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Предыстория: Рассекречена жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
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