Рассекречена жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским

В США рассекретили текст жалобы, поданной сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Она была рассекречена с минимальными правками, но пока не опубликована. Это скоро произойдет», — сказал один из источников издания.

Ранее 26 сентября сообщалось, что президент США предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским — в дополнение к тому, что уже был опубликован.

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25 сентября Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов, которой до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.

О том, что разведка США обеспокоилась из-за этого разговора, сообщалось 20 сентября.

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