Трампу предрекли импичмент после публикации разговора с Зеленским

Спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси подтвердила необходимость процедуры импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа после публикации стенограммы его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом она написала в своем Twitter.

«Заметки, которые остались после телефонной беседы Трампа с президентом Украины Зеленским, подтверждают, что президент ведет себя так, что подрывает честность наших выборов, достоинство его должности и нашу национальную безопасность. <...> Это не часть его работы — использовать деньги налогоплательщиков, чтобы шантажировать другие страны для выгоды своей кампании», — написала Пэлоси. По ее мнению, необходимо провести расследование по этому делу, а «Конгресс должен действовать».

Бывший соперник Трампа, кандидат в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон заявила в Twitter, что «президент США предал нашу страну» и она поддерживает импичмент.

В свою очередь, Reuters сообщает, что Минюст США не нашел нарушений в разговоре президентов и потому не видит оснований для расследования.

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Ранее 25 сентября Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов, которой до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.

В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу по поводу необходимости расследования коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и претендента от демократов на пост президента на выборах 2020 года. На фоне этих событий президент США распорядился опубликовать стенограмму разговора.

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