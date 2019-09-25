Скабеева нашла путаницу в словах Трампа и Зеленского

Телеведущая Ольга Скабеева в Telegram-канале сообщила о путанице между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Журналистка телеканала «Россия 1» обратила внимание на комментарии лидеров двух стран о публикации расшифровки телефонного разговора, состоявшегося между ними в июле. «Забавно, что Трамп пообещал опубликовать стенограмму разговора с Зеленским без редактуры. Зеленский при этом считает, что разговор с Трампом — секрет. Запутались парни. Давайте уже публикуйте, мы ждем!» — написала Скабеева.

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Ранее Трамп сообщил в своем Twitter-аккаунте, что опубликует полную расшифровку его разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля.

24 сентября спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. В своей речи она отметила, что Трамп подтвердил обращенную к Зеленскому просьбу совершить действия, которые принесут американскому лидеру политическую выгоду.

Утверждается, что президент США потребовал компромата на кандидата в президенты от демократов, бывшего вице-президента Джо Байдена, а в обмен обещал Украине помощь в размере 250 миллионов долларов. По словам Трампа, такого предложения в разговоре не было, никаких «услуг за услугу» (Quid pro quo) они с Зеленским не обсуждали.

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