Скабеева восхитилась Зеленским после освобождения российского журналиста

Российская телеведущая Ольга Скабеева поблагодарила президента Украины Владимиры Зеленского после освобождения журналиста Кирилла Вышинского. Свой комментарий она опубликовала в личном Telegram-канале.
Скабеева опубликовала видеоролик из зала суда, где было вынесено решение об освобождении Вышинского. «Невероятная новость! Так давно ждали!» — добавила она.
Журналистка отметила, что за это следует благодарить Зеленского, сделавшего «первый по-настоящему важный шаг». Она заметила, что освобождение ознаменовало 101-й день его президентского срока и назвала главу государства молодцом.
Ранее стало известно, что Вышинского освободили под личное поручительство из зала суда. Он был арестован в мае 2018 года по обвинению в госизмене. Тогда журналист занимал пост руководителя РИА Новости Украина.
В январе 2019 года Скабеева заявила, что представитель Украины в ПАСЕ Борислав Береза толкнул ее оскорбил. По ее словам, он уточнил, что не считает Скабееву журналисткой.