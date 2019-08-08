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Российской журналистке запретили подходить к Зеленскому

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Охрана не пустила журналистку телеканала «Россия» к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его встречи со Вселенским (Константинопольским) патриархом Варфоломеем в Турции. Об этом сообщает «Укринформ». Видео опубликовано в YouTube.

Инцидент произошел, когда украинский лидер попрощался с патриархом и направлялся к своему автомобилю. К Зеленскому обратилась корреспондент украинского телеканала «1+1» с просьбой прокомментировать прошедшую встречу. Глава Украины ответил, а затем сел в машину.

В этот же момент один из турецких охранников, приставленных к Зеленскому, заблокировал собой российскую журналистку и не давал пройти к украинскому лидеру. Силовик держал корреспондента до тех пор, пока автомобиль главы государства не покинул переулок.

Зеленский находился в Турции с официальным визитом 7 и 8 августа и встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Украины выразил надежду на помощь Анкары в защите от России. Сообщалось, что украинского лидера сопровождал лидер запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев.

В январе российская журналистка Ольга Скабеева рассказала, что представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза оскорбил и толкнул ее. Журналистка попросила депутата объяснить свое поведение. Вместо ответа Береза заявил, что удивлен, почему Россия отправляет журналистов в ПАСЕ, если не хочет «отдавать Крым». По ее словам, он добавил, что не «считает Скабееву журналисткой», и оскорбил ее еще несколько раз.

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