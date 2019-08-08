Зеленский отказался подписывать совместный с Варфоломеем документ

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление после переговоров со Вселенским (Константинопольским) патриархом Варфоломеем в Турции. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Би-би-си Украина».
По данным издания, причиной стало то, что офису украинского лидера не понравился текст заявления на экологическую тему. В документе, как утверждается, не было политических провокационных формулировок, но какой именно момент смутил команду Зеленского, не сообщается.
Беседа Зеленского с Варфоломеем проходила в резиденции патриарха как в узком кругу, так и в расширенном составе. Отмечается, что встреча прошла в нормальном, «позитивном настроении». После переговоров Зеленского с улыбкой довели вплоть до автомобиля. «Я очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне», — сказал Зеленский.
Зеленский находился в Турции с официальным визитом 7 и 8 августа и встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Украины выразил надежду на помощь Анкары в защите от России. Сообщалось, что украинского лидера сопровождал лидер запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев.
Тесное сотрудничество Украины с Константинопольским патриархом Варфоломеем началось после того, как 6 января 2019 года он передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви», которая была образована в декабре 2018 года. Это произошло после слияния двух действующих на Украине неканонических церковных структур. В Русской православной церкви (РПЦ) «автокефалию» назвали «пустышкой», а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.