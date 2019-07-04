Филарет сравнил себя с Иисусом

Глава неканоничной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет, рассказывая о природе его конфликта с собственными учениками, сравнил себя с Иисусом Христом, а их — с Иудой. Об этом он сказал в интервью изданию «Страна.ua».

Отвечая на вопрос журналистов, почему стал возможным конфликт между Филаретом и главой Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием, а также бывшим пресс-секретарем УПЦ КП Евстратием, украинский патриарх сравнил себя со спасителем. «Почему среди 12 апостолов у Иисуса Христа был Иуда? Это и есть мой ответ на ваш вопрос», — сказал он журналистам.

По его словам, предательство его учеников не говорит о том, что он является плохим наставником или идет неправильным путем. Он объяснил это также отсылкой к Библии — Иисус учил Иуду так же, как и других апостолов, но предал его только он.

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Очередной раскол в украинском православии произошел 20 июня. После собора, на котором было объявлено о восстановлении УПЦ КП, Филарет заявил, что в стране снова существуют три православные церкви. По его словам, если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ КП, то никто возражать не будет. В противном же случае ПЦУ будет существовать отдельно.

В июне стало известно, что причиной конфликта и последовавшего за ним раскола в ПЦУ стала невозможность сторон уладить финансовые вопросы. Контролировавший большинство финансовых потоков в ПЦУ Филарет отказывался выплачивать Константинопольскому патриархату «десятину», которая считалась своеобразной платой за томос.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе, созванном по инициативе патриарха Варфоломея и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. В состав структуры вошли в основном представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. Вселенский патриарх снял анафему с их глав еще в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем. Главой ПЦУ был назначен митрополит Епифаний, а лидер непризнанной церкви Филарет получил статус почетного патриарха ПЦУ.

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