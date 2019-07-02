Украинский патриарх рассказал о данной богом советской власти

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что работа священников на КГБ не может считаться грехом. Об этом священник сказал в интервью телеканалу ZIK, запись которого опубликована в Facebook.

По его словам, в советское время «без КГБ в церкви ничего не делалось», поэтому все священнослужители, получившие сан епископа, так или иначе сотрудничали со спецслужбой. Однако это, по его словам, допустимо, если священники «не предают Бога». Филарет считает, что церковь должна была жить по законам СССР, потому что «Господь допустил советскую безбожную власть».

Он также сравнил советское правление с «римской языческой властью», которая устраивала гонения на христиан, и отметил, что апостол Павел советовал подчиняться даже такому государству. Поэтому, считает Филарет, священники должны подчиниться любой власти. Украинский патриарх также рассказал, что КГБ пытался добиться от него и других священников раскрытия тайны исповеди, но многие, в том числе он, отказывались, решив «божие не отдавать и идти на смерть».

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Филарет занял пост настоятеля украинской церкви в 1966 году, когда ему было 39 лет, став таким образом самым молодым украинским экзархом за всю историю церкви в составе Московского патриархата. До этого Филарет активно сотрудничал с КГБ, в чем неоднократно признавался, уточняя, что никогда не нарушал тайну исповеди. Знавшие его священники рассказывали о нарушении Филаретом церковных канонов в угоду советской власти.

В 1990 году после поражения в голосовании за пост патриарха Московского и всея Руси Филарет добился расширения самостоятельности и прав для украинской церкви, после чего украинский экзархат был преобразован в Украинскую православную церковь Московского патриархата. После попытки получить автокефалию от Москвы Филарет был лишен статуса митрополита и создал раскольническую УПЦ КП. В 1997 году за систематические действия, направленные на разрушение единства церкви, был предан анафеме, что признали все поместные церкви.

В 2018 году Константинопольский патриархат пересмотрел решение по Филарету, счел его политическим и отменил отлучение от церкви, после чего УПЦ КП приняла участие в украинском объединительном соборе. По его итогам на Украине была создана еще одна неканоническая церковь — Православная церковь Украины (ПЦУ), которая получила томос об автокефалии. Через полгода после этого Филарет счел условия томоса неприемлемыми и объявил о выходе управляемой им УПЦ КП из состава ПЦУ.

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