Главный раскольник Украины пожаловался на рейдерские захваты храмов

Самопровозглашенный патриарх неканоничной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что официальная Православная церковь Украины (ПЦУ) занимается рейдерским захватом принадлежащих ему храмов. Соответствующее заявление он сделал на брифинге, трансляцию которого вел ТСН LIVE на своей странице в YouTube.

По его словам, ПЦУ и ее сторонники уже захватили Феодосиевский мужской ставропигиальный монастырь и Успенскую церковь в Киеве. Он выразил опасения, что следующим объектом станет главный храм УПЦ КП — кафедральный Владимирский собор. «Думаю, этими захватами не ограничатся», — отметил он.

Украинский «патриарх» пообещал, что будет обращаться к властям страны с требованием защитить права и свободы верующих. Так, по его словам, он уже обратился к главе МВД Арсену Авакову. При этом в случае, если власти не смогут защитить его церковь, он обратится за протекцией в Европу. Идти же в украинский суд он не намерен, поскольку суды на Украине, по его словам, продажные.

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Ранее на заседании синода ПЦУ было принято решение лишить Филарета его «канонических прав и обязанностей» по управлению епархией. Кроме того, было решено «подчинить митрополиту Киевскому и Всея Украины все парафии [приходы] и монастыри Киева, которые до 15 декабря пребывали в Киевском патриархате». Филарет отказался признать это решение, заявив, что оно не имеет над ним силы, потому что он вышел из ПЦУ.

После проведенного 20 июня собора, на котором было объявлено о восстановлении УПЦ КП, Филарет заявил, что в стране могут существовать три православные церкви. По его словам, если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ КП, то никто возражать не будет. В противном же случае ПЦУ будет существовать отдельно.

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Недавно стало известно, что причиной конфликта и последовавшего за ним раскола в ПЦУ стала невозможность сторон уладить финансовые вопросы. Контролировавший большинство финансовых потоков в ПЦУ Филарет отказывался выплачивать Константинопольскому патриархату «десятину», которая считалась своеобразной платой за томос.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе, созванном по инициативе патриарха Варфоломея и бывшего президента Украины Петра Порошенко. В состав структуры вошли в основном представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. Вселенский патриарх снял анафему с их глав еще в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем. Главой ПЦУ был назначен митрополит Епифаний, а сам лидер непризнанной церкви Филарет получил статус почетного патриарха ПЦУ.

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