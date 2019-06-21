Раскольникам Филарета предрекли судьбу маргинальной секты

Заместитель главы управления внешних церковных связей Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий (Зоря) считает, что единственной перспективой для отделившихся от ПЦУ патриарха Филарета и его сторонников является превращение в маргинальную секту. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Никакой другой перспективы существования в кругу признанных автокефальных церквей, кроме как в рамках ПЦУ, у этого "нового Патриархата" не будет», — подчеркнул он.

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Также Евстратий обвинил Филарета в отсутствии видения будущего для восстановленного Киевского патриархата. «Есть только сегодняшний тактический расчет — в надежде на свое влияние и авторитет разделить ПЦУ, объединить вокруг себя большую ее часть, "показать митрополиту Епифанию, что он — никто", и затем с "позиции сильного" надеяться диктовать условия Константинополю», — считает архиепископ.

20 июня после собора, на котором было объявлено о восстановлении УПЦ КП, Филарет заявил, что в стране могут существовать сразу три православные церкви. По его словам, если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ КП, то никто возражать не будет. В противном же случае ПЦУ будет существовать отдельно.

11 июня Филарет сообщил, что не принимает томос об автокефалии ПЦУ, так как не имел возможности ознакомиться с документом. По его словам, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса, то никто бы не проголосовал за него, ведь он закрепляет переход из одной зависимости в другую.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе, созванном по инициативе патриарха Варфоломея и бывшего президента Украины Петра Порошенко. В состав структуры вошли в основном представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. Вселенский патриарх снял анафему с их глав еще в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем. Главой ПЦУ был назначен митрополит Епифаний, а сам лидер непризнанной церкви Филарет получил статус почетного патриарха ПЦУ.

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