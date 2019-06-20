Филарет допустил три православных церкви на Украине

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) и бывший глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что в стране могут существовать сразу три православные церкви. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Филарета, на Украине могут работать ПЦУ, Украинская православная церковь Московского патриархата и УПЦ КП. При этом иерарх отметил, что если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ КП, то никто возражать не будет. В противном же случае ПЦУ будет существовать отдельно.

Также Филарет заявил, что отказ от Киевского патриархата был отменен на поместном соборе 20 июня. «Отменили ликвидацию Киевского патриархата, подтвердили существование Киевского патриархата, в том числе как юридического лица, которое владеет имуществом и монастырями, учебными заведениями, которыми он владел до этого», — отметил он.

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По мнению иерарха, потерянное при ликвидации имущество «не придется отвоевывать».

Ранее 20 июня Филарет на соборе в Киеве объявил о восстановлении УПЦ КП. «Наше задание — утвердить Киевский патриархат. Он служил, служит и будет служить украинскому народу», — заявил иерарх.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе, созванном по инициативе константинопольского патриарха Варфоломея и Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента. В состав структуры вошли в основном представители непризнанных УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. Вселенский патриарх снял анафему с их глав еще в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь (РПЦ) разорвала евхаристическое общение с Константинополем. Главой ПЦУ был назначен митрополит Епифаний, а сам лидер непризнанной церкви получил статус почетного патриарха ПЦУ. Киевский патриархат при этом ликвидировали.

В начале июня Филарет сообщил, что не принимает томос об автокефалии ПЦУ, так как не имел возможности ознакомиться с документом. По его словам, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса, то никто бы не проголосовал за него, ведь он закрепляет переход из одной зависимости в другую.

ПЦУ признала незаконными все указы руководства УПЦ КП, выпущенные после получения томоса об автокефалии.

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