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Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

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Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Об этом сообщает канал «112 Украина».

«Наше задание — утвердить Киевский патриархат. Он служил, служит и будет служить украинскому народу», — заявил Филарет.

Иерарх в очередной раз подчеркнул, что Объединительный собор 15 декабря, на котором была создана официальная Православная церковь Украины (ПЦУ), был «не украинский, а греческий». По его словам, представители Константинопольского патриархата выступали против независимости украинской церкви, а от него требовали прийти на собор без знаков патриаршества.

Филарет отметил, что намерен рукоположить множество новых епископов и превратить УПЦ КП в «великую церковь». «Мы из большой церкви стали маленькой, но из маленькой снова станем большой», — заявил он.

Ранее 11 июня Филарет сообщил, что не принимает томос об автокефалии ПЦУ, так как не имел возможности ознакомиться с документом. По его словам, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса, то никто бы не проголосовал за него, ведь он закрепляет переход из одной зависимости в другую.

В мае ПЦУ признала незаконными все указы руководства УПЦ КП, выпущенные после получения томоса об автокефалии. Глава ПЦУ митрополит Епифаний напомнил, что УПЦ КП перестала существовать после Объединительного собора 15 декабря 2018 года, на котором непризнанные церкви Украины объединились в новую структуру, и стала Киевской митрополией ПЦУ.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе, созванном по инициативе патриарха Варфоломея и Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента. В состав структуры вошли в основном представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Вселенский патриарх снял анафему с их глав еще в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь (РПЦ) разорвала евхаристическое общение с Константинополем. Главой ПЦУ был назначен митрополит Епифаний, а сам лидер непризнанной церкви получил статус почетного патриарха ПЦУ.

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