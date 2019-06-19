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Лидер украинских раскольников отказал раскольникам в каноничности

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Патриарх Филарет

Глава неканоничной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что объединенная Православная церковь Украины (ПЦУ) также не является каноничной. Об этом он сказал в эфире «Украинского радио».

По его словам, когда украинские журналисты называют ПЦУ каноничной церковью, они «утверждают неправду». Свою позицию он объяснил тем, что объединенная украинская церковь не была признана ни одной поместной православной церковью, за исключением Вселенского патриархата. «Не только Русская, но и Элладская, Иерусалимская, Александрийская, Сербская, Румынская, Болгарская, Албанская, Польская, Грузинская», — сказал он, добавив, что «хвастаться» наличием томоса об автокефалии украинцам не стоит.

Кроме того, Филарет выразил мнение, что церковь является автокефальной только по своему названию, а по сути — нет.

Ранее Филарет заявил, что 20 июня пройдет собор УПЦ КП, на котором будут отменены решения собора, где были объединены украинские раскольнические церкви и создана ПЦУ, впоследствии получившая от Константинополя томос. По словам почетного патриарха ПЦУ, этот собор покажет, что «Киевский патриархат был, есть и будет».

До этого он отказался принимать томос об автокефалии ПЦУ, объяснив это тем, что у него не было возможности ознакомиться с документом. По его словам, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса, то никто бы не проголосовал за него, ведь он закрепляет переход от одной зависимости к другой.

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