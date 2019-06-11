Филарет назвал автокефалию сменой одной зависимости на другую

Бывший патриарх непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что не принимает томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), поскольку не имел возможности ознакомиться с документом. Об этом сообщает «Громадське.ua».

По словам Филарета, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса, то никто бы не голосовал за него, поскольку документ закрепляет переход из одной зависимости в другую. «Московский патриархат служит интересам Москвы, ПЦУ служит грекам. А кто будет служить Украине?» — задался вопросом он.

В конце мая ПЦУ признала незаконными все указы руководства УПЦ КП, выпущенные после получения томоса об автокефалии. Глава ПЦУ митрополит Епифаний напомнил, что УПЦ КП перестала существовать после Объединительного собора 15 декабря 2018 года, на котором непризнанные церкви Украины объединились в новую структуру, и стала Киевской митрополией ПЦУ.

24 мая Епифаний сообщил, что синод ПЦУ не смог убедить Филарета, что его церкви больше не существует, поскольку УПЦ КП легла в основу новой структуры. Почетный патриарх единственный из присутствующих отказался присягнуть на верность уставу. В начале июня патриарх Варфоломей заявил, что на Украине никогда не существовало Киевского патриархата.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе, инициированном патриархом Варфоломеем и Петром Порошенко, занимавшим тогда пост президента. В состав структуры вошли преимущественно представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Вселенский патриарх снял анафему с их глав еще в октябре 2018 года, после чего РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем. Главой ПЦУ был назначен соратник Филарета митрополит Епифаний, а сам лидер непризнанной церкви получил статус почетного патриарха ПЦУ.

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