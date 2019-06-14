ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола

Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Об этом говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте ПЦУ.

В заявлении говорится, что Филарет не имеет права созывать никаких соборов, а любые действия в этом направлении означают «церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от ПЦУ со всеми каноническими и юридическими последствиями».

Также в ПЦУ отметили, что церковь не является митрополией возглавляемой Филаретом УПЦ КП, которая, по версии новой церкви, перестала существовать после объединительного собора. Также в украинской церкви напомнили о том, что инициатором того собора был именно Филарет, и что он также голосовал за его решения. Все обвинения почетного патриарха в неполноценности полученного ПЦУ томоса были отвергнуты представителями новой церкви.

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Ранее Филарет заявил, что 20 июня пройдет собор УПЦ КП, на котором будут отменены решения собора, где были объединены украинские раскольнические церкви и создана ПЦУ, впоследствии получившая от Константинополя томос. По словам почетного патриарха ПЦУ, этот собор покажет, что «Киевский патриархат был, есть и будет».

До этого он отказался принимать томос об автокефалии ПЦУ, объяснив это тем, что у него не было возможности ознакомиться с документом. По его словам, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса, то никто бы не проголосовал за него, ведь он закрепляет переход от одной зависимости к другой.

В мае ПЦУ признала незаконными все указы руководства УПЦ КП, выпущенные после получения томоса об автокефалии. Глава ПЦУ митрополит Епифаний напомнил, что УПЦ КП перестала существовать после Объединительного собора 15 декабря 2018 года, на котором непризнанные церкви Украины объединились в новую структуру, и стала Киевской митрополией ПЦУ.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе, созванном по инициативе патриарха Варфоломея и Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента. В состав структуры вошли в основном представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Вселенский патриарх снял анафему с их глав еще в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь (РПЦ) разорвала евхаристическое общение с Константинополем. Главой ПЦУ был назначен митрополит Епифаний, а сам лидер непризнанной церкви получил статус почетного патриарха ПЦУ.

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