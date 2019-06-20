ПЦУ высказалась по поводу раскола украинской церкви

Собрание, проведенное в четверг, 20 июня, почетным патриархом Православной церкви Украины (ПЦУ) Филаретом, не может называться собором. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Киевской митрополии ПЦУ.

«Их решения являются изначально ничтожными в юридическом и каноническом смыслах этого слова, не порождают юридических последствий и не подлежат выполнению», — говорится в сообщении.

Там добавили, что, согласно уставу об управлении Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП), поместный собор может быть созван патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом только вместе со Священным синодом УПЦ, а не единолично. «Мы призываем почетного патриарха Филарета и лиц, принимавших участие в собрании, осознать все пагубные последствия такого поступка и прекратить подрыв единства церкви и украинского народа», — подчеркнули в митрополии ПЦУ.

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Ранее 20 июня после собора, на котором было объявлено о восстановлении УПЦ КП, Филарет заявил, что в стране могут существовать сразу три православные церкви. По его словам, если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ КП, то никто возражать не будет. В противном же случае ПЦУ будет существовать отдельно.

11 июня Филарет сообщил, что не принимает томос об автокефалии ПЦУ, так как не имел возможности ознакомиться с документом. По его словам, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса, то никто бы не проголосовал за него, ведь он закрепляет переход из одной зависимости в другую.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе, созванном по инициативе патриарха Варфоломея и бывшего президента Украины Петра Порошенко. В состав структуры вошли в основном представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. Вселенский патриарх снял анафему с их глав еще в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем. Главой ПЦУ был назначен митрополит Епифаний, а сам лидер непризнанной церкви получил статус почетного патриарха ПЦУ.

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