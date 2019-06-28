Украинских священников выгнали из монастырей на Афоне

Представителей Православной церкви Украины (ПЦУ) попросили покинуть монастыри Филофей и Каракал, расположенные на Святой горе Афон. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации издания, группа священнослужителей прибыла в обитель вместе с большой группой паломников. Узнав, что священники принадлежат к ПЦУ, местные монахи запретили им оставлять записки о поминовении на службе, а также фотографироваться, чтобы «не дискредитировать святые места». После этого представители ПЦУ покинули монастыри.

В свою очередь, пресс-служба ПЦУ сообщила, что делегация служителей посетила монастыри Филофей и Каракал, а также ряд других обителей на Святой горе. В пресс-службе не упомянули о конфликте с местными монахами.

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ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе. В состав структуры вошли в основном представители неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви. Вселенский патриарх снял анафему с их глав в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

В начале июня почетный патриарх ПЦУ и бывший глава УПЦ КП Филарет сообщил, что не принимает томос об автокефалии ПЦУ. Позже иерарх созвал собор, на котором было решено восстановить Киевский патриархат. В ПЦУ заявили, что собрание Филарета не может называться собором.

Недавно стало известно, что причиной раскола в ПЦУ стала невозможность сторон уладить финансовые вопросы. Контролировавший большинство финансовых потоков в ПЦУ Филарет отказывался выплачивать Константинопольскому патриархату «десятину», которая считалась своеобразной платой за томос.

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