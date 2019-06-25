Раскол украинской церкви объяснили влиянием российской пропаганды

Архиепископ Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий Зоря объяснил причины церковного раскола российской пропагандой. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

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По мнению Зори, картину мира почетного патриарха Филарета формируют «молодые люди с кремлевским душком». Он также отметил, что проблема не в том, что патриарху в силу возраста «сложно отличать правду от лжи», а в его окружении, которое формирует его мировоззрение.

«Досадно наблюдать, как Филарет созывает пресс-конференцию, в частности, для того, чтобы цитировать лживую пропаганду из российских информационных помоек», — посетовал архиепископ.

После проведенного 20 июня собора, на котором было объявлено о восстановлении Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), Филарет заявил, что в стране могут существовать три православные церкви. По его словам, если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ КП, то никто возражать не будет. В противном же случае ПЦУ будет существовать отдельно.

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Недавно стало известно, что причиной конфликта и последовавшего за ним раскола в ПЦУ стала невозможность сторон уладить финансовые вопросы. Контролировавший большинство финансовых потоков в ПЦУ Филарет отказывался выплачивать Константинопольскому патриархату «десятину», которая считалась своеобразной платой за томос.

11 июня Филарет сообщил, что не принимает томос об автокефалии ПЦУ, так как не имел возможности ознакомиться с документом. По его словам, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса, то никто бы не проголосовал за него, ведь он закрепляет переход из одной зависимости в другую.

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Позже иерарх созвал собор, на котором было решено восстановить Киевский патриархат, который ликвидировали после получения томоса. В ПЦУ заявили, что собрание Филарета не может называться собором.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе, созванном по инициативе патриарха Варфоломея и бывшего президента Украины Петра Порошенко. В состав структуры вошли в основном представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. Вселенский патриарх снял анафему с их глав в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем. Главой ПЦУ был назначен митрополит Епифаний, а Филарет получил статус почетного патриарха.

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