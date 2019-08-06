Зеленский привезет Эрдогану лидера экстремистов

Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых стороны также обсудят статус Крымского полуострова. Об этом пишет издание QNA.

На переговорах президента Украины будет сопровождать лидер запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев. Он намерен обсудить с лидером Турции «положение украинских узников в аннексированном Крыму и в России». При этом он признается, что перспектив в этом вопросе не видит.

Среди других тем, которые будут затронуты в разговоре Зеленского и Эрдогана, — культурные отношения двух стран и диаспорное сотрудничество. Кроме того, президент Украины собирается обсудить инфраструктурный вопрос, чтобы впоследствии использовать турецкий опыт строительства дорог на Украине. Еще одной темой разговора станет продолжение сотрудничества в оборонной сфере.

Владимир Зеленский будет находиться в Турции с официальным визитом с 7 по 8 августа. В рамках поездки, помимо переговоров с президентом Эрдоганом, запланированы встречи украинского лидера с представителями украинской и крымско-татарской общин в Турции и переговоры с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

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В начале 2019 года Турция поставила Украине ударные беспилотники Bayraktar TB2. Их испытания прошли в марте. Кроме того, Анкара и Киев сотрудничают в вопросах создания самолета Ан-188, интеграции украинских средств защиты в турецкую бронетехнику и поставки на Украину защищенных цифровых средств связи.

Турция отказывается признавать суверенитет России над Крымским полуостровом, что служит одной из точек соприкосновения между Киевом и Анкарой. В 2017 году экс-президент Украины Петр Порошенко говорил, что рассчитывает на присоединение Турции к группе «друзей деоккупации Крыма» — объединения для возвращения полуострова под контроль Киева. Недавно в команде президента Зеленского также допустили присоединение Турции к переговорному формату о возвращении Крыма Украине.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.

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