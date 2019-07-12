Константинополь обложил новую украинскую церковь данью

Константинополь обложил налогом недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом рассказал управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в интервью телеканалу NewsOne.

Священник утверждает, что налог в отношении ПЦУ был введен после контакта Вселенского патриархата Варфоломея и президента Украины Владимира Зеленского. Константинопольский патриарх хотел убедиться в намерениях нового президента выполнить обещания своего предшественника Петра Порошенко и передать Константинополю местные украинские святыни. После того как Зеленский отказал, Константинополь «выставил [главе ПЦУ] Епифанию счет».

Согласно требованиям Вселенского патриархата, каждый приход ПЦУ обязан выплачивать Константинополю десятину в размере от 4 тысяч до 20 тысяч евро. По словам Антония, именно после этого почетный патриарх ПЦУ Филарет «поднял бучу», выйдя из новой церкви и устроив в украинском православии очередной раскол.

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О наличии контактов Зеленского с Варфоломеем и его отказе выполнять данные Порошенко обязательства ранее уже сообщали СМИ со ссылкой на источники. После этого тон общения Вселенского патриархата с новой украинской церковью изменился. В электронном письме на имя главы ПЦУ Епифания Варфоломей обозначил, что церковь должна будет перечислять Вселенскому патриархату «десятину». Речь шла о 7,1 тысячи общинах, которые в общей сложности должны были ежемесячно платить Константинополю около 28 миллионов долларов.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе, созванном по инициативе патриарха Варфоломея и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. В состав структуры вошли в основном представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. Вселенский патриарх снял анафему с их глав еще в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

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