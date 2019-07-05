Глава ПЦУ обсудил перспективы своей церкви с американским послом

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний провел встречу с Временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором. Об этом сообщает официальный сайт ПЦУ.

В частности уточняется, что Епифаний поздравил Тейлора с наступающим Днем независимости США и возвращением на Украину.

В ходе беседы они обсудили вопросы религиозной жизни на Украине, процесс становления ПЦУ и ее признание, а также связанные с этим вызовы.

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ПЦУ создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе. В состав структуры вошли в основном представители неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви. Вселенский патриарх снял анафему с их глав в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

В начале июня почетный патриарх ПЦУ и бывший глава УПЦ КП Филарет сообщил, что не принимает томос об автокефалии ПЦУ. Позже иерарх созвал собор, на котором было решено восстановить Киевский патриархат. В ПЦУ заявили, что собрание Филарета не может называться собором.

Недавно стало известно, что причиной раскола в ПЦУ стала невозможность сторон уладить финансовые вопросы. Контролировавший большинство финансовых потоков в ПЦУ Филарет отказывался выплачивать Константинопольскому патриархату «десятину», которая считалась своеобразной платой за томос.

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