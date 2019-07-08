Новый церковный раскол на Украине объяснили болезнью Филарета

Бывший пресс-секретарь неканоничной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), архиепископ официальной Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий Зоря прокомментировал интервью, данное главой УПЦ КП Филаретом российскому телеканалу «Россия 24». Его заявление опубликовано в Facebook.

Зоря заявил, что «не может себе даже представить, чтобы наш патриарх давал интервью кремлевским пропагандистам, зная, для чего оно им нужно — чтобы дальше разрушать Украину». Он привел цитату главы УПЦ КП, в которой тот заявлял, что после его ухода из ПЦУ у церкви заберут томос и ее глава Епифаний «будет никем», в то время как сам Филарет останется патриархом. По мнению Евстратия, такое заявление мог сделать другой человек, но не украинский патриарх.

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Действия Филарета он объясняет «болезнью», которая сделала украинского раскольника «союзником Москвы в борьбе против томоса». По его мнению, «здоровый украинский человек не дает интервью» российскому телеканалу. В ПЦУ считают, что российские спецслужбы пользуются «болезнью» Филарета, чтобы унизить и уничтожить его, сведя таким образом счеты за то, что он «когда-то порвал с ними».

В опубликованном на YouTube интервью, которое Зоря охарактеризовал как «очередное пробивание дна», Филарет выступил с критикой ПЦУ и полученного церковью от Константинополя томоса. Он в очередной раз обвинил бывшего президента Петра Порошенко и своего ученика Епифания в обмане, а также раскритиковал название церкви, которое подразумевает, что глава ПЦУ управляет православными только на территории Украины.

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Ранее Филарет, рассказывая о природе своего конфликта с собственными учениками Евстратием и Епифанием, сравнил себя с Иисусом Христом, а их — с Иудой.

Очередной раскол в украинском православии произошел 20 июня. После собора, на котором было объявлено о восстановлении УПЦ КП, Филарет заявил, что в стране снова существуют три православные церкви.

Попытка объединить украинское православие была предпринята Константинополем в декабре 2018 года, однако не увенчалась успехом. Из-за противоречащих церковным канонам действий вселенского патриарха каноничная и крупнейшая на Украине УПЦ Московского патриархата отказалась принять в нем участие. 15 декабря состоялся Объединительный собор, на котором представители УПЦ КП и раскольнической Украинской автокефальной православной церкви объявили о создании ПЦУ, которой Константинополь вручил томос. Эти действия Вселенского патриархата не признала ни одна поместная церковь.

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