Бывший СССР
 
Последние новости
Начался второй штурм резиденции Атамбаева
Стало известно о первой жертве штурма резиденции Атамбаева
«Краснодар» проиграл в дебютном матче Лиги чемпионов
Китай и США подставили Германию
Названо число пострадавших в ходе штурма дома Атамбаева
Двоих участников митинга в Москве объявили в розыск
Объяснены аномальные холода в России
В России отказали подростку в пересадке изношенного сердца
Сознавшийся в убийстве Круга киллер задушил двух сокамерников
Новости партнеров

Зеленский понадеялся на помощь Турции в защите от России

Перейти в «Мою Ленту»

Президент Украины Владимир Зеленский понадеялся на сотрудничество с Турцией, чтобы изменить ситуацию в регионе Черного моря. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду, 7 августа, в Анкаре, передает РИА Новости.

Он выразил надежду, что Киев и Анкара найдут путь, который «заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар, освободит политзаключенных».

В свою очередь, Эрдоган подчеркнул, что Турция не признает включение Крыма в состав России и продолжит защиту прав крымских татар. По его словам, турецкая сторона всегда будет поддерживать независимость Украины, а также верит в скорое окончание конфликта на востоке страны.

Ранее отмечалось, что на переговорах президента Украины будет сопровождать лидер запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев. Он намерен обсудить с лидером Турции «положение украинских узников в аннексированном Крыму и в России».

Зеленский будет находиться в Турции с официальным визитом с 7 по 8 августа. В рамках поездки, помимо переговоров с президентом Эрдоганом, запланированы встречи украинского лидера с представителями украинской и крымско-татарской общин в Турции и переговоры с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США передумали вводить санкции против Турции из-за С-400
Зеленский улетел с детьми в Турцию
Зеленский пообещал украинцам упростить поездки в Крым
Зеленский привезет Эрдогану лидера экстремистов
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:08Сегодня

Привет, Андрей!

Адвокат Коломойского стал самым влиятельным политиком на Украине. Что угрожает его власти?
19:33Сегодня

Опровергнуто задержание Атамбаева

19:57Сегодня

Стало известно о первой жертве штурма резиденции Атамбаева

20:09Сегодня

Сторонники Атамбаева обратили в бегство спецназ

Бывший СССР20:0521 июня

Не так сел

Грузины штурмуют парламент и требуют отставок. Что заставило людей выйти на улицы?
19:03Сегодня

У резиденции Атамбаева произошел взрыв

19:13Сегодня

Атамбаев попал на видео во время штурма его дома

18:33Сегодня

Макрон дал Зеленскому обещание о Путине

Бывший СССР00:0131 июля

Революция на паузе

Как главный коррупционер Молдавии помирил Россию и Запад
17:52Сегодня

Появилось видео штурма резиденции Атамбаева

18:08Сегодня

Спецназ задержал Атамбаева

18:17Сегодня

Зеленского пригласили в ЛНР

Россия
Стала известна причина взрыва на складе боеприпасов в Красноярском крае
«Продали корову — купили автомат»
Как дагестанцы первыми встретили боевиков Басаева и спасли Россию от распада
Объяснены аномальные холода в России
Вторая и последняя
Двадцать лет назад началась вторая чеченская война
В России отказали подростку в пересадке изношенного сердца
Неизвестная история ВДНХ
Рейвы, свинарки и Гагарин: забытые моменты главной выставки СССР
Избитой девочке из Ингушетии ампутировали руку
Все материалы
Мир
«Они не хотят жить в боли»
 
Жертвами смертельного вируса стали сотни детей
Названы возможные кандидаты на место посла США в России
Президент Филиппин пообещал резать головы наркобаронам
Турция смогла договориться с США после военных угроз
Армия белых халатов
Кубинские врачи лечат людей и защищают режим. Вместо благодарности их обманывают и убивают
«Запахло гражданской войной»
 
Все материалы
Бывший СССР
В Киргизии штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева
В результате столкновений со спецназом есть погибшие и раненые
Привет, Андрей!
Адвокат Коломойского стал самым влиятельным политиком на Украине. Что угрожает его власти?
Стало известно о первой жертве штурма резиденции Атамбаева
Сторонники Атамбаева обратили в бегство спецназ
У резиденции Атамбаева произошел взрыв
Атамбаев попал на видео во время штурма его дома
Появилось видео штурма резиденции Атамбаева
Все материалы
Экономика
У них все дома
Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно
Золото взлетело в цене
Россию сочли очень благополучной страной
«Газпром» решил продаться
Нефть обрушилась
Китай решил «подразнить» США
Обвал рубля стал ожидаемым для властей
Все материалы
Силовые структуры
Суд отказался отменить приговор отсидевшему 13 лет по ошибке россиянину
Найден подозреваемый в убийстве певца Михаила Круга
Преступление не могли раскрыть 17 лет. Теперь в этом деле появились зацепки
Сайентолог прошел курс по преодолению спадов в жизни и попался ФСБ
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Многодетная россиянка убила мужа и пустилась в бега на 15 лет
«Про свои преступления он рассказывает с наслаждением»
Тольяттинский потрошитель годами насиловал школьниц. Он сел пожизненно, но требует свободы
В российском городе сотрудница полиции явилась на службу под наркотиками
Все материалы
Наука и техника
Польским солдатам армии Андерса, прибывшим в Палестину из СССР через Иран, выдают тропическую форму. Май 1942 года.Заново родились
Они чудом выжили в сталинских лагерях и отправились воевать с Гитлером
Пошли вразнос
Как величайшая загадка Вселенной рассорила ученых со всего мира
«Вали нацистскую сволочь!»
Две сестры против армии расистов-отморозков. Обзор Wolfenstein: Youngblood
В английском колледже нашли захоронение сотни людей
OneWeb отозвала заявку на создание глобального российского интернета
Предсказано разрушение чернобыльского саркофага
Найдена черная дыра величиной в несколько Солнечных систем
Все материалы
Спорт
Артемий ПанаринУральская закваска
Панарин — самый дорогой россиянин в НХЛ. Он родился в Челябинске и критикует власть
Канадский хоккеист избил игроков российского клуба после матча
В Англии появилась «работа мечты» для футбольного болельщика
Отец Нурмагомедова назвал причины отказа Макгрегора от поездки в Дагестан
«Бегал, бегал, начал кровью харкать»
У чернобыльских ликвидаторов была своя футбольная команда. Они ездили на матчи прямо с АЭС
«Торпедо» пострадало из-за Игнашевича
Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов
Все материалы
Культура
Левински станет продюсером сериала о секс-скандале вокруг Клинтона
ClairoГлавная новая музыка
Дневник старшеклассницы, рок в духе 60-х и любимец Канье Уэста
Рэпер L'One опроверг полюбовный уход Егора Крида от Тимати
Вот скажи мне, американец
Мнимое равенство русских, черных и инвалидов в «Гив ми либерти» Кирилла Михановского
Власти Москвы отказали рэперам в выступлении на митинге
Вилли ТокаревКазак с Брайтон-Бич
Умер Вилли Токарев — шансонье, джентльмен и гражданин мира
Бельгиец случайно приобрел в баре картину Рембрандта за 500 евро
Все материалы
Интернет и СМИ
Призрак Чернобыля
Фотограф рискнул жизнью и попал во взорвавшийся реактор спустя годы после катастрофы
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Сильные и зависимые
Соцсети поработили людей. В США придумали способ их побороть, но все не так однозначно
Американка опозорилась из-за незнания географии
Фейковые видео с Бузовой и Киркоровым стали использовать для обмана россиян
Пост Пугачевой в Instagram заставил поклонников поверить в ее смерть
Смартфоны на Android оказались под угрозой взлома
Все материалы
Ценности
«Ни один порок плоти не прошел мимо этого сластолюбца»
Райские девственницы и праздник обрезания: роскошная жизнь завоевателя Константинополя
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Застывшее кино
Знаменитые женщины снялись для культового календаря Pirelli. И взяли власть над мужчинами
Неровный загар на ягодицах «австралийской Кардашьян» возмутил поклонников
Бренд решил заработать на культовом советском фильме из 80-х
Российский модный бренд скопировал одежду известного дизайнера и опозорился
Любимую диету знаменитостей признали опасной для здоровья
Все материалы
Путешествия
«Ты не пьешь вино? У нас и водка есть!»
Как россиянин добрался до Намибии и очутился в компании уголовников и проституток
Город бога
Фотограф отправился в одно из самых опасных мест Европы и разглядел красоту в нищете
Российские курорты оказались не в почете у россиян
Туристов предупредили об опасной инфекции в Египте
Пассажирка самолета вшила почти килограмм кокаина в ногу и попалась
Летевший из Крыма пассажир прогулялся по самолету без трусов
Сотрудник аэропорта врезался в российский самолет на багажной тележке
Все материалы
Из жизни
«В родной стране нет никакого порядка»
История россиянки о жизни в Сингапуре
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«Если бы мужчины могли рожать, они бы гордились собой»
Этот ирландец был простым работягой, но бросил все и выбрал женскую профессию
Украинский подросток делал селфи на электровышке и умер
Трехлетний мальчик провалился в люк на глазах у родителей и выжил
Мужчина ради забавы сменил фамилию и пожалел
Разъяренный тигр пробрался в деревню и изувечил четырех человек
Все материалы
Забытые концепты: Oldsmobile Profile
Концепт-кар угасающей марки предвосхитил тренды автомобилестроения XXI века
25 автомобилей-бестселлеров России
Составлен список самых продаваемых моделей июля 2019 года
Целую неделю ездим на Bentley Bentayga V8
Знакомимся, любим и ненавидим один из самых роскошных и дорогих внедорожников России
Сумасшеднее автомобильное видео: лучшие коубы июля
Двенадцать роликов, от которых глаза становятся больше
Из УАЗа сделали автомобиль для тушения лесных пожаров
Россиянка отсудила 1,5 миллиона рублей за проржавевший Kia Rio
Немецкие дилеры заменили Lada на китайские электрокары
Все материалы
Дом
Нескорая помощь
Ипотеку пытаются сделать доступнее для россиян. Радоваться пока рано
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Живых надо бояться
Эти люди живут на кладбище, спят на надгробиях и гуляют между могилами
У семьи погибшей в Польше российской гандболистки задумали отобрать квартиру
Москвичи утратили интерес к дешевому жилью
Неизвестные купили дачу Хрущева и Брежнева в Крыму
В квартире Бузовой нашли сомнительные картины
Все материалы
Нацпроекты
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Российские семьи с детьми поддержат почти на 2,5 миллиарда рублей
Башкирию снабдят техникой для тушения лесных пожаров
Эксперты развенчали миф о грядущей безработице из-за роботов
Налог для самозанятых захотели ввести в еще одном регионе России
Все материалы