В России прокомментировали позицию Турции по Крыму

В России прокомментировали позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу принадлежности Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат крымского парламента Владислав Ганжара отметил, что заявление турецкой стороны демонстрирует политику двойных стандартов. «Нас очень разочаровывает эта позиция, ведь мы понимаем, что де-факто Турция сейчас заигрывает с украинской стороной и спекулирует крымско-татарским вопросом», — отметил он.

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По его словам, Анкара, претендующая на роль стратегического партнера России, должна признавать тот факт, что Крым — неотъемлемая часть России. «Уверен, что де-факто Эрдоган понимает, что Крым — это Россия. Остается только признать это публично, чтобы двигаться дальше в развитии российско-турецких отношений», — резюмировал паралментарий.

7 августа в ходе встречи глав Украины и Турции Эрдоган заявил, что Турция не признает включение Крыма в состав России и продолжит защиту прав крымских татар. По его словам, турецкая сторона всегда будет поддерживать независимость Украины, а также верит в скорое окончание конфликта на востоке страны.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.

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